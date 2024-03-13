جامعة بدر تطلق الملتقي السياسي الأول بحضور سفير أذربيجان

نظمت جامعة بدر بالقاهرة الملتقي السياسي الأول تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

وقام قطاع العلاقات الدولية بالجامعة بتنظيم الصالون السياسي الدولي بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة والذي دعت فيه الجامعة سفير أذربيجان الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذريبيجان بمصر لتدشين هذا الملتقى السياسي الأول ورافقه في الزيارة القنصل العام للسفارة.

وتفقد السفير منشأت جامعة بدر وأبدي اعجابه بالبنية التحتية والمستوي الرفيع الأكاديمي الذي رآه.

وأشاد السفير بولوخوف عن العلاقات الآذارية - المصرية على الصعيد السياسي، والثقافي، والفني، والصناعي، والاقتصادي، وأيضا على الصعيد الجامعي والأكاديمي، كما أشاد بتميز العلاقات الدبلوماسية بين الرئيس المصري السيسي، والرئيس الآذاري علييف على كافة الأصعدة خاصة في مجال الغاز والبترول وتصنيع الأدوية.

تعاون بين جامعة بدر والجامعات الآذارية

وأشار رئيس جامعة بدر إلى أن هذه الزيارة تأتي في باكورة التعاون العلمي والأكاديمي والجامعي بين جامعة بدر بالقاهرة والجامعات الآذارية.

وأوضح رئيس جامعة بدر وجود برنامج للدراسات الإسلامية والشريعة بكلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية وهو متاح لمن يرغب من الدول الإسلامية في جميع انحاء العالم، بالإضافة الي التخصصات المختلفة في كليات الجامعة 16 كلية.

وحضر اللقاء العمداء والدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الأسبق وعميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مؤكدا ضرورة فتح الآفاق المشتركة في مجال الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والصيدلة.