كشف طبي على 1345مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية اليوسيفية بالدقهلية

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم توقيع الكشف الطبى على عدد 1345 مواطنا بالقافلة الطبية التى أقيمت على مدار يومين من اواخر شهر فبراير الماضي بقرية اليوسيفية مركز بني عبيد ، وقرر المحافظ إحالة 43 مواطنا للمستشفيات لإستكمال الاجراءات لتجهيزهم لاجراء عمليات صغري بالعيادات التخصصية و22مواطنين لإستكمال العلاج علي نفقة الدولة.

جاءت تصريحات د. مختار بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج أعمال القافلة بالقرية المشار اليها.. وأوضح المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبى للمترددين من خلال 11 من العيادات التخصصية التى ضمتها القافلة شملت والتي شملت تخصصات (الباطنة -الاطفال - النساء وتنظيم اسرة- جلدية.- جراحة - انف وأذن - رمد -أسنان- عظام - - معامل تحاليل - أشعات ) .

وتجدر الاشارة الى أنه تم توافر أصناف العلاج المجانى لجميع التخصصات باجمالي عدد 123 صنف ادوية،ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحه بضرورة تكثيف أعمال تنظيم القوافل الطبية إلى القرى خاصه المناطق الأكثر إحتياجا تأكيدا لحرص الدولة بكامل أجهزتها التنفيذيه بالمحافظه و من خلال مديرية الصحة بكافه قطاعاتها الصحية على وصول الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين بالمناطق الريفيه الأكثر إحتياجا على مستوى المحافظة وأضاف المحافظ مؤكدا على أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من كافه روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.