الزمالك يطلب تأجيل لقاء بلدية المحلة فى الدوري

لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للتقدم بمذكره إلى رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب يطلب فيها تأجيل لقاء بلدية المحلة المقرر يوم ٣ إبريل المقبل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعد علمه بتوجه الرابطه لتأجيل لقاء فيوتشر والأهلي بسبب لعب الأخير مع سيمبا التنزاني فى إياب دور الثمانية يوم ٥ إبريل.

ويأتى تأجيل لقاء الأهلى ليفيد مودرن فيوتشر ويريح لاعبيه سبعة أيام قبل لقاء العودة فى دور الثمانية أمام الزمالك بينما يحصل الأبيض على راحه ثلاثة أيام فقط مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.