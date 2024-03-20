أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء بالمزرعة.. العاشر من رمضان

أسعار الكتاكيت اليوم.. شهدت أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الأربعاء العاشر من رمضان في الاسواق المصرية والمزرعة، استقرارًا، ورغم هذا الثبات يتوقع عدد من الخبراء أنه نهأمن المحتمل أن تنخفض في الايام المقبلة، وسجل سعر الكتكوت الساسو نحو 12 جنيهًا، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 24.25 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء العاشر من رمضان، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على ساحة السلع لاسيما الكتاكيت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء "اليوم العاشر من رمضان"

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 24.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 8.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 12 جنيهًا.

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 30.5 جنيه «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 32 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة الفيروز للدواجن 31 جنيهًا.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 32 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 30 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني 31 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 30 جنيهًا وساسو 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة رواد النيل 30 جنيهًا .

سعر الكتكوت سمان أبيض بيور نحو 8 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أبيض 6 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أسمر 5.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15 جنيهًا عمر يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 80 جنيهًا، عمر 10 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 40 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط البغال 35.5 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تربية الكتاكيت في المنزل تعتبر من الأمور المتوفرة بجميع المنازل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت من أجل توفير النفقات، وبالتالي فإن بوابة الوفد الإلكترونية تقوم يوميًا برصد كل ما هو جديد عن سعر الكتكوت الابيض اليوم.