ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى العاشر من رمضان مع طلاب المدارس

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي هذا السياق، عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، احتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بالمدرسة الفنية للبنات، محاضرة بعنوان "ذكرى انتصارات العاشر من رمضان في وجدان الشعب المصري"، تحدث فيها خالد دياب أستاذ اللغة العربية بالمدرسة عن أسباب المعركة وهى استعادة كرامة المصريين، وتحرير أرضهم بعد احتلالها سنة 1967، وضمان الأمن الدائم للشعب المصري.

وأوضح "دياب" الاستعداد للمعركة، وإعادة بناء قواتنا المسلحة وخطة الخداع الاستراتيجي التى نفذتها مصر بدقة، وعن سير المعارك بدءا من العبور، وتحطيم خط بارليف والساتر الترابي، وما نتج عن الحرب من تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذى لا يقهر وتحقيق السلام واستعادة أرض سيناء .

"دور شعب الفيوم في ثورة 1919".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للاحتفاء بعيد الفيوم القومي، شهد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان "دور شعب الفيوم في ثورة 1919"، أوضحت فيها نجاه شعبان أخصائى الطفل أن ثورة 1919 هى سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على السياسة البريطاني فى مصر بعد الحرب العالمية الأولى بقيادة الوفد المصرى بقيادة سعد زغلول ورفاقه مصطفى النحاس، واسماعيل صدقى، ومحمد محمود، وحمد باشا الباسل زعيم قبائل البدو بالفيوم، وقامت الثورة لغضب الشعب من الاحتلال البريطانى وتدخله فى شئون الدولة وإلغاء الدستور، وفرد الحماية وإعلان الأحكام العرفية وطغيان المصالح الأجنبية على الاقتصاد، وعقب إلقاء القوات الانجليزية القبض على زعماء الثورة، تحرك الشعب للقيام بالثورة وبدأت نتائجها تظهر عام 1923 بإعلان الدستور والبرلمان مع استمرار الوجود البريطانى فى مصر والسودان، وانتفض بدو الفيوم أثر نفى سعد ورفاقه مما دفع القوات الانجليزية إلى ارسال تعزيزات إلى الفيوم لمواجة البدو واستشهد حوالي 400 شهيد من البدو، وتحتفل محافظة الفيوم بعيدها القومى فى 15 مارس من كل عام.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.