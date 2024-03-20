الليثي ومسلم في "عمو فؤاد" الخميس والجمعة احتفالا بليالي رمضان
يستعد نجم الغناء الفنان محمود الليثي لإحياء السهرة الرمضانية التي تشهدها خيمة عمو فؤاد بمجاز الشيخ زايد قبل سحور الخميس المقبل ٢١ مارس .
بينما يشارك المطرب مسلم في إحياء سهرة الجمعة ٢٢ مارس ، ضمن برنامج فني تم إعداده خصيصا لجمهور ورواد خيمة عمو فؤاد بمول مجاز بمدينة الشيخ زايد ..
وتشهد برامج السهرة الرمضانية التي تمتد حتي الفجر ، عروض خاصة لفرق المولوية و التنورة الشرقية ، إضافة إلي فقرات غنائية للتخت الشرقي ، مع تقديم تابلوهات استعراضية تعبر عن البيئات المختلفة للمدن المصرية و الفلكلور الملائم لطقوس شهر رمضان ، فضلا عن تقديم استعراض ضخم بإسم " المولد " تقدمه الفرقة الاستعراضية.
ويتضمن البرنامج فقرات فنية خاصة تناسب الأطفال أبرزها عروض الأراجوز و مسرح العرائس .
يذكر أن برنامج السهرات الرمضانية يقدم يوميا بخيمة عمو فؤاد ، بينما يشهد الويك إيند يومي الخميس والجمعة تقديم فقرات خاصة لنجوم الغناء المصري .