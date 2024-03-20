استعدادًا لاختبارات مارس .. رئيس أزهر سوهاج يلتقي شيوخ المعاهد

التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، شيوخ معاهد سوهاج الإبتدائية الأزهرية في إطار استعدادات المعاهد لاختبارات شهر مارس الجاري، ومتابعة سير العملية التعليمية بحضور الشيخ أحمد شومان، مدير التعليم الإبتدائي، والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية.





وخلال اللقاء ناقش رئيس المنطقة تقارير متابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد، واستمع فضيلته إلى المشكلات التي تواجه شيوخ المعاهد، وشرح للحضور كيفية التغلب عليها، ووجه فضيلته إدارتي التعليم الابتدائي وسوهاج التعليمية بتذليل كل العقبات.





جدير بالذكر أن إدارة الامتحانات بالمنطقة قد أعلنت في وقت سابق جدول اختبارات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد الموافق 24 مارس حتى يوم الخميس الموافق 28 من الشهر نفسه.





وفي سياق متصل اعتمد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، نتيجة الموسم الثامن لمسابقة تحدي القراءة العربي للعام الدراسي 2023/2024م على مستوى المنطقة، بحضور محمود جاد الرب، مدير إدارة المكتبات بالمنطقة.





وقدم رئيس الإدارة المركزية المنطقة التهنئة للطلاب الفائزين متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم وأن تحقق المنطقة المركز الأول في المنافسة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين على مستوى المنطقة.





وقد أجريت التصفيات النهائية على مستوى المنطقة مطلع شهر مارس الجاري وسط متابعة ميدانية مستمرة لرئيس المنطقة، وأسفرت التصفيات التي أجريت بمشاركة معاهد المنطقة بكافة المراحل التعليمية عن فوز (30) طالبًا على مستوى المنطقة وسوف ينافس صاحب المركز الأول والذي حصل عليه الطالب عمر ممدوح كمال، بالصف الأول الثانوي بمعهد الإمام المراغي في المسابقة على مستوى الجمهورية.