بعثة المنتخب الأولمبي تتجه إلى السعودية استعدادا للمشاركة ببطولة غرب آسيا الودية

تغادر بعثة منتخب مصر الأولمبى إلى السعودية للمشاركة فى بطولة غرب آسيا الودية، خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الجارى فيما تتوجه بعثة الفراعنة إلى مدينة الاحساء بالسعودية لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة.

وتقرر إقامة اللقاء الأول لفراعنة الأولمبي يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي والفائز يلتقي مع الفائز من لقاء العراق واستراليا فى نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هى: مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات و كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.



قائمة منتخب مصر الاولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد السيد سيحا.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد طارق - محمد مغربي - كريم الدبيس - محمد حمدي - أحمد عيد - أحمد محمود.

خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - مصطفى أشرف - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل - نادر فرج - بلال مظهر.