الشمس ساطعة .. الإسكندرية تستعد لفصل الربيع

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاربعاء طقسا شتوىا دافئا بطعم الربيع، خاصة ونحن على مشارف الانتهاء الرسمى لفصل الشتاء واستقبال فصل الربيع، وشهدت الإسكندرية سطوعا قويا للشمس وصفاء السماء من السحب، علي مدار النهار، مع وجود شبورة متوسطة صباحا، وجو شتوي معتدل ليلا. ارتفاع كبير في درجات الحرارة بمقدار 5 درجات مئوية للعظمى مع عدم وجود أي فرص لسقوط أمطار.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد اليوم الأربعاء، درجات حرارة تراوحت بين 25 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 36 كم/الساعة.

وتسود اليوم أجواء شتوية مائلة للحرارة نهارا ومعتدلة خلال الليل مع نشاط ملحوظ للرياح، على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، مع عدم وجود أي فرص لسقوط الأمطار.

مع بدء العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء، واستقبال فصل الربيع، مازالت الإسكندرية على موعد مع نوة أخيرة تهب على عروس البحر المتوسط، خلال شهر مارس الجاري، وهى نوة «عوة» أو «برد العجوز»، ليختتم موسم النوات بالمدينة الساحلية، والذي يتضمن 16 نوة شتوية وممطرة.

تعرف نوة عوة بأنها نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية مصحوبة بأمطار غزيرة، حتى إنها تعوق عملية الصيد والملاحة، أما عن اسمها فلا أحد يعلم سبب تسميتها بهذا الاسم، ويعقب نوة عوة أو برد العجوز رياح خماسينية مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة.

ومن أهم سمات الطقس خلال النوة هبوب رياح شرقية، تكون غالبا شديدة البرودة، لذلك يطلق عليها الصيادون منذ القدم برد العجوز، لتأثيرها الشديد في الإنسان، بالإضافة إلى أن النوة أطلق عليها اسم العوة، لأنه يصاحبها هبوب الرياح الشديدة.

تعتبر نوة عوة أو برد العجوزة آخر النوات الشتوية الباردة، والتي تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية، وتتخذ محافظة الإسكندرية خلال نوة برد العجوز العديد من الإجراءات، حيث توفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية مع تكثيف التواجد الميداني لشركة الصرف الصحي والأحياء للتعامل مع أي تداعيات طارئة للنوات.