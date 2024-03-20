ملخص أحداث الحلقات التاسعة من مسلسلات الأطفال: ظهور بروفيسورة في يحيى وكنوز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات التاسعة من مسلسلات الرسوم المتحركة للأطفال «الأنيميشن» المُذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نورا، بحوار بينها وبين صديقتها «جميلة» حول نشر «يارا» صديقتهم لفيديو، ثم تظهر «يارا» فجأة وتستأذن من «نورا» في أن تتحدث معها لكنها ترفض، وتتهم «يارا»، «جميلة» بأنها هي التي أشعلت الخصام بينهما، ولكن «جميلة» ترد بأنها كانت تتحدث مع «نورا» للصلح بينها وبين «يارا».

وفي الحلقة التاسعة من مسلسل سر المسجد، كان هناك حديث بين «الشيخ صلاح» و«سيف» بعدما ساعده «سيف» وأصدقائه على رجوع التطبيق للعمل مرة أخرى، وبعد شكر الشيخ صلاح له، سأله سيف هل يمكن الصلاة في أي وقت؟،فأجاب عليه بأن هناك صلوات مفروضة وصلوات سنة.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل يحيى وكنوز

كما بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل يحيى وكنوز بظهور بروفيسورة «جميلة» وهي تتكلم مع أفراد العصابة التي تريد أن تغير في أحداث الزمن القديم عن «يحيى» وأنها تريد أن تتقرب منه لتصل إلى ما تريده.

بينما سلط تقرير أمس الضوء على أحداث الحلقات الثامنة من مسلسلات الأطفال المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

وأفاد التقرير، بأنّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل سر المسجد، بدأت بحوار بين سيف وياسين وشروق وطلب ياسين منهم المساعدة للعثور على عشب معين بهدف إنقاذ جدتهم ووافقت شروق وسيف لمساعدة ياسين، وأثناء بحثهم تمكن القرد ميمون من العثور على العشب، وأثناء الحلقة دار شرح الشيخ صلاح لياسين عن أركان الصلاة.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل يحيى وكنوز

وتابع التقرير، أن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل يحيى وكنوز بدأت بمشهد إعدام يحيى وكنوز والأستاذ فضولي ويختار الحراس فضولي للإعدام أولاً ولكن في آخر لحظة يذهب سينو الذي يأتي بالملك بسمتيك الأول الذي تذكر شكل يحيى، وأخذهم قبل إعدامهم إلى القصر، وقال يحيى للملك أنّهم من زمن آخر وشرح له سبب وجودهم.

وأضاف التقرير، أنَّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل نورة بدأت بسؤال والدت نورة لها عن الطريقة التي تصرفت بها مع صديقتها يارا، فردت نورة على والدتها بأنها هي التي صورت ونشر الفيديو فعاتبتها والدتها وقالت لها إن رد الأذى بالأذى هو فعل خاطئ.

