الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تونس: من الضروري تضافر جميع الجهود لنصرة المستضعفين الفلسطينيين

غزة
غزة

 

أكد وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، ضرورة تضافر جهود جميع المسلمين والمسيحيين من أجل نشر قيم المحبة والتآلف والسلام ومساندة المستضعفين في العالم لا سيما الشعب الفلسطيني.

txt

إيقاف متحدث باسم حكومة نتنياهو بعد خلاف مع كاميرون حول المساعدات إلى غزة

txt

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 32 ألف شهيد

جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسي سفير دولة الفاتيكان في تونس مع الإقامة بالجزائر كوريان ماثيو فايالونكال، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

بدوره، أعرب سفير دولة الفاتيكان عن تقديره لحرص الدولة التونسية على رعاية المسيحيين داخل أراضيها.

الخارجية الفلسطينية تدين اعتراف نتنياهو بتهجير الغزيين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن أحد أهداف العدوان على قطاع غزة هو تهجير المواطنين.

 

جاء ذلك ردا على تصريحات نتنياهو أمام ما تسمى بـ«لجنة الخارجية والأمن» في الكنيست الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء، والتي قال فيها إنه من الممكن استخدام الميناء الأمريكي على سواحل قطاع غزة تحت إشراف الاحتلال لترحيل الغزيين.

 

وأوضحت الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن «نتنياهو يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وإمعان جيش الاحتلال بالتدمير الكامل وتحويل القطاع لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيه، بشكل يترافق مع توسيع دوائر القتل الجماعي في صفوف المدنيين».

 

وأشارت إلى أنه يضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، الأمر الذي يعمق المجاعة في قطاع غزة وازدياد لأعداد الشهداء من الأطفال نتيجة لها، إضافة لانعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من 2 مليون مواطن في دوامة من النزوح المتواصل بحثاً عن أي مكان آمن غير متوفر.

 

ولفتت الخارجية إلى أنه بعد 166 يوماً على حرب الإبادة الجماعية يواصل المجتمع الدولي إعادة إنتاج فشله في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويتمثل بنمطية بائسة في تشخيص الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع ويكثر من وصف أبعادها وتداعياتها الخطيرة، ويواصل تكرار مطالباته ومناشداته للحكومة الإسرائيلية ويراهن على أخلاقياتها لكن دون جدوى ودون أن يجد أية آذان صاغية للضمير الإنساني، ودون أن يترجم مواقفه وأقواله وقراراته إلى أفعال وإلى إجراءات تلزم الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام.

 

مواد متعلقة

عشرات الشهداء والجرحى في غارات جوية وقصف مدفعي على غزة

27 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف طيران الاحتلال لقطاع غزة

حركة فتح: نتنياهو يقود حرب تجويع ضد الفلسطينيين في غزة (فيديو)

القصف يستهدف المساعدات في غزة.. واستشهاد فلسطينيين

أطباء غزة يروون سيناريوهات استهداف الاحتلال للمستشفيات

للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة.. غالانت يزور واشنطن
الجريدة الورقية