سرعة جنونية.. مقطورة تطيح بسيارة ملاكى ومصرع شخصين بغرب الاسكندرية

تسببت السرعة الجنونية لسيارة نقل ثقيل " مقطورة " فى حادث تصادم مروع بالطريق الساحلى الدولى بمنطقة الدخيلة بغرب الاسكندرية مما اسفر عن مصرع شخصان اثر تصادم السيارة النقل بسيارة ملاكى تسببت فى انقلابها .

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلى الدولي، نزلة كوبري وادي القمر، دائرة القسم، ووجود متوفين.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وضباط إدارة المرور إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، تبين من الفحص والمعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة رقم (س.ن.ف 7391 ) ورخصة تسيير المقطورة منتهية، قيادة «محمد .أ.ح» 58 سنة سائق ومقيم دائرة القسم، والسيارة «رقم (س.ر.ف 3783) ملاكى رخصة سارية قيادة (محمد .ع.م) 67 سنة على المعاش.

وتبين من الفحص أنه اثناء سير السيارة الملاكى بالطريق المشار إليه، أختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسيارة النقل الثقيل ثم أصطدمت بالحاجز الخرسانى يمين الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكي ومرافقه.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .