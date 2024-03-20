تدريب على مبادئ الحوكمة الإكلينيكية للاطقم الطبية بمستشفيات الاسماعيلية



نظمت إدارة التدريب الإلزامي بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ورشة عمل عن مبادئ الحوكمة الإكلينيكية للأطقم الطبية بالمستشفيات بالإسماعيلية تضم رؤساء أقسام طبية، وأطباء التخدير، والجراحين من مختلف التخصصات الجراحية، وتمريض العمليات، والصيادلة الإكلينيكيين، وفريق الجودة ،وفريق مكافحة العدوى.

وتضمن التدريب التطرق لعدة محاور أساسية أهمها التعريف بمفهوم الحوكمة الإكلينيكية.ومبادئ تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمستشفيات.وشرح مفصل للهيكل الوظيفي والوصف التفصيلي للتنظيم المؤسسي لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية وإجراءات الجراحات الآمنة.

قدم التدريب الدكتور أحمد سليمان ، والدكتور احمد سامي ، والدكتورة مني جودة، وشارك من فريق لجنة الحوكمة الإكلينيكية بفرع الإسماعيلية دكتور بولا عريان، مدير إدارة مكافحة العدوى.ودكتور عمرو محمد، مدرب حوكمة إكلينيكية.والدكتورة يارا كامل، عضو إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الإسماعيلية. والدكتور ايمن حمودة، رئيس الصيدلة الإكلينيكية بالمجمع الطبي.

وقام على تنسيق التدريب دكتورة نهلة فوزى ، مدير التدريب الإلزامي بفرع الإسماعيلية ودكتورة سارة عبدالفتاح منسق إدارة التدريب.

وكانت إدارة مكافحة العدوى بفرع الاسماعيليه نظمت ورشة عمل على مدار يومين عن سلامة وأمان الغذاء للاطقم الفندقية ، و فرق مكافحة العدوي و الشئون الادارية بالمستشفيات .

لتطبيق مبادئ سلامة الغذاء طبقاً للادلة العلمية ، والتعرف على البيئة الآمنة للعاملين بالمطبخ ، والخطوات الصحيحة لتحضير الوجبات.

الأسبوع العالمي لسلامة المريض حدث سنوى يهدف إلى التوعية بأهمية سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويتم خلال هذا الأسبوع تنظيم فعاليات وندوات وورش عمل تهدف إلى توعية الجمهور والمهنيين الصحيين بأهمية اتباع مبادئ السلامة في تقديم الرعاية الصحية.وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لسلامة المريض والذي يساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية سلامة المرضى وضرورة تحسين جودة الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للجميع.

يتم التركيز خلال هذا الحدث على موضوعات كثيرة ، أهمها تقليل حوادث الأخطاء الطبية، وتحسين التواصل بين فرق الرعاية الصحية، وتشجيع مشاركة المرضى في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم.