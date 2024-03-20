600 مليون جنيه لدعم مشروعات الشباب بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حرصه على توفير العديد من فرص العمل خاصة على مستوى القطاع الخاص من خلال تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأوضح المحافظ أنه على مدار 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادة الدولة، جرى توفير أكثر من 17.500 فرصة عمل للشباب، من خلال تمويل 6500 مشروع صغير ومتناهي الصغر لأبناء المحافظة، بتمويل 600 مليون جنيه، إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية للشباب بهدف تأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم.

أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تقديم تيسيرات لحصول الشباب على الخدمات التمويلية لإقامة مشروعات جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، بجانب المشاركة في بعض مشروعات التنمية على أرض المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى التواصل مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمشاركة في مشروعات تطوير قرية النقب التابعة لمدينة طابا، وتقديم دورات تدريبية للمواطنين تساعدهم على تطوير مهاراتهم في صناعة الحرف اليدوية لتحسين جودة منتجاتهم مما يزيد من إمكانية تسويقها بين السائحين المترددين على المحافظة.