طور سيناء تنظم مائدة إفطار جماعي تضم 1000 صائم

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،عن تنظيم مائدة إفطار، بمنطقة طور سيناء، ويشارك في حضور المائدة كافة أطياف المجتمع بجنوب سيناء، من مشايخ وعواقل القبائل، اليوم الأربعاء.

وعقد "فودة "اجتماع تنسيقي، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ في إطار الإعداد لمائدة إفطار المحافظة السنوية بطور سيناء، ويشارك في حضور المائدة كافة أطياف المجتمع بجنوب سيناء من مشايخ وعواقل وموظفين وعمال وجهات امنية وأسر.

وأضاف المحافظ أن كافة الاستعدادات على جاهزية لتتناسب مع كمية الحضور التي تتعدى 1000 فرد، ووجه بتزويد المائدة بكل ما تحتاجه من مواد غذائية ولحوم ومشروبات وفواكه.

كما أن الإفطار يشتمل أمسية دينية وستقام بعد المائدة بالتزامن مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، وأعطى المحافظ توجيهاته باستمرار موائد الرحمن اليومية بكافة المدن وزيادة دعم مائدة الرحمن بطور سيناء لزيادة أعداد مرتاديها حتى وصل عدد الوجبات اليومية إلى 700 وجبة إفطار فضلا على مثيلاتها على السحور.