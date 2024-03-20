بمشاركة السائحين.. تنظيم أطول مائدة إفطار بمدينة دهب للعام السادس

تستعد مدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لإطلاق أطول مائدة إفطار جماعي سنوية، ومن المقرر أن تضم كل أطياف المجتمع السيناوي من المواطنين والسائحين، والذي يتم تنظيمها كل عام على الممشى السياحي، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف الوحدة المحلية للمدينة، ومشاركة رجال الأعمال وأصحاب المطاعم.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، إنه جرى التنسيق بين كافة الجهات الداعمة لهذه المائدة لتوفير كل العصائر، والحلويات، وزجاجات المياه، والسلع الغذائية التي تكفي لطهي وإعداد وجبات إفطار تكفي لأكثر من 6 آلاف فرد، وإضافة إلى إعداد المقاعد التي تكفي لامتداد ما يقرب من 2,5 كيلو متر،.

كما أنه تم إطلاق حملة نظافة موسعة لتنظيف الممشى وغسله، ورفع كل الإشغالات، لتسهيل اقامة المائدة، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال وأصحاب المطاعم اعتادوا تنظيم هذه المائدة منذ ما يقرب من 6 سنوات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة والجهات الأمنية، كما أنه تم توجيه الدعوة لجميع أهالي المدينة ومرتاديها من السائحين بمختلف جنسياتهم، لحضور حفل الإفطار السنوي، الذي يقام وسط أجواء مبهجة، و يؤكد على تلاحم المجتمع السيناوي بكافة أطيافه.

و أن هذه المائدة تهدف إلي تأكيد روح المودة والتعاون بين مواطني سيناء بمختلف طوائفهم، ومن خلالها يجري بث رسالة للعالم مفادها أن المجتمع المصري على قلب رجل واحد، وتؤكد روح المبادرة والتعاون، مشيرًا إلى أن هذه المائدة أصبحت واجب وعادة لا يمكن الاستغناء عنها.