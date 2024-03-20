انتظام الدراسة خلال شهر رمضان بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية

في الاسماعيليه:

قام الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم بتفقد معاهد إدارة القنطرة شرق لمتابعة انتظام اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الجولة التي قام بها ( معهد خديجة بنت خويلد الابتدائي ورياض الأطفال النموذجي، ومعهد بنين القنطرة شرق)؛ وذلك بحضور علي عطا الله، مدير التعليم النموذجي، و عبد الحميد حسن، مدير إدارة الأمن.



وشدد عبد الجواد على الالتزام والانضباط داخل المعاهد بجميع المراحل التعليمية، واكد على أهمية حضور الطلاب، والالتزام بتنفيذ جدول الحصص وشرح المناهج، حسب خريطة المنهج المعدة من إدارة المعاهد الأزهرية.

كما أكد رئيس منطقة الإسماعيلية، على أنه لا تهاون مع أي مقصر فى أداء عمله؛ وتابع أداء المعلمين داخل الفصول، وناقش الطلاب في المواد الشرعية والثقافية.

ويعد قطاع المعاهد الأزهرية هو أحد قطاعات الأزهر الشريف، أنشأ طبقًا لقانون رقم 103 لسنة 1961 وهو عبارة عن مجموعة مدارس تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي)، تمثل البوابة الوحيدة للالتحاق جامعة الأزهر وفروعها، ويدرس فيها مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية إضافة لعلوم الدين الإسلامي وهي المواد الشرعية، وللمعاهد مبان مستقلة أو ملحقة بالمساجد في نمط معماري يختلف عن المدارس الحكومية، حيث يُراعى النموذج المعماري الإسلامي التراثي، ويتجاوز عدد المعاهد الأزهرية لأكثر من عشرة الآف معهد في مختلف أنحاء مصر.