محافظ أسيوط يعلن مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية العامة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن مواعيد امتحانات النقل والشهادات الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 لتبدأ امتحانات النقل والشهادة الاعدادية من 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 مايو 2024 وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية من 25 مايو وتنتهي 6 يونيو 2024 على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة حسب الجدول المعلن في 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024 وتعتبر أيام 8 و9 يونيو أيام تحضرية للجان سير الامتحانات وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

... جاء ذلك خلال لقائه مع عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بإنتظام حضور الطلاب بالمدارس حتى استكمال خريطة المناهج الدراسية مع استمرار التعريف بشكل الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط لتحقيق الاستفادة المرجوة لأبنائنا الطلاب.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التأكيد والتنبيه على جاهزية كافة المدارس للامتحانات وخاصة المدارس التي تم ترشيحها لتكون مقرات لعقد امحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الثانوية العامة وضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير الامتحانات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات مع الانضباط والحزم والنظام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنيًا للطلاب التفوق والنجاح والتميز.

من جانبه أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إنه تم مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (4-5-6-7) مايو المقبل بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية مع تكثيف الاستعداد لانطلاق الامتحانات وفق الضوابط التي حددتها الوزارة تحت قيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط منوهًا إلى أن امتحانات مراحل النقل تعقد على مستوى الإدارات التعليمية كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية وتم وضع جداول الامتحانات بحيث يكون ترتيب المواد مريح للطلاب بدون أي ضغط بالنسبة للإمتحانات المشار اليها.