أسعار العلف اليوم الأربعاء عند التاجر

أسعار الأعلاف اليوم.. شهد سعر طن الاعلاف خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، تبايناً، واستقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن نحو 42,000 جنيه، وثبتت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 19,000 جنيه.

جاء ذلك في ظل ترقب الأسواق موجة تصحيح سعرية بعد تحرير سعر الصرف حيث استقرت أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفتره الحالية بعد تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وإعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن الخامات المستوردة.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وخيم التباين على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العلف بمختلف أنواعة، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، عاشر ايام رمضان، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العلف اليوم الاربعاء عند التاجر

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 42,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما ثبت سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 10,000 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

واستقرت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 18,500 جنيه.

الدي دي جي

وثبتت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 19,000 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

بينما تراجعت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 24,200 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل أيضًا سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» هبوطًا ليصل سعر الطن إلى 24,100 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

وتراجع سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 24,000 جنيه.

بادي نامي 21%

وحقق سعر طن علف «بادي نامي 21%» هبوطًا، ليصل سعره إلى 23,700 جنيه، وهو ما يجعله مستقرا لليوم الثاني على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.