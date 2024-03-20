تخريج دفعة جديدة من البرامج التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة بالإسكندرية



اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي على مهن "التفصيل والحياكة " ، وهي من البرامج التدريبية المنفذة بوحدة التدريب المتنقلة بالمدينة الشبابية بأبو قير، وتنظيم الإختبار النهائى لإتمام البرنامج التدريبي المجاني لعدد 10 متدربات ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها وزارة العمل لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظات ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب المعتمدة بواقع عدد ساعات تدريبية خلال الدورة التدريبية 150 ساعة تدريبية ، بإجمالي 5 أسابيع ، كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين متخصصين معتمدين من الوزارة ، وذلك ضمن جهود المديرية فى تدريب الشباب وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لهم وتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة ..

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وأضاف وكيل المديرية انه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية .

يحصل المتدربون في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص، كما تعمل المديرية على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة لهم ،وحضر الفعاليات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية .