منشآت الرعاية الصحية الأساسية بالدقهلية تستقبل 750 ألف مواطن خلال فبراير

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن منشات الرعاية الاساسية استقبلت 750 الف مواطن خلال شهر فبراير في وحدات ومراكز طب الاسرة بالمحافظة تضمنت الخدمات الكشف الطبي والاستقبال والتحاليل وخدمات تنظيم الاسرة والتطعيمات وصرف الالبان واعمال المبادرات.

وأوضح الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية، أن الشهر الماضى تم تكثيف المرور علي كافة المنشات الصحية لرفع كفاءة العاملين من خلال التدريب علي رأس العمل.

ولفت مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية، إلى أنه تم زيادة عدد منشات التطوير وخدمات الاخصائيين بالعيادات المسائية لتصل الي 59 منشاة في تخصصات الباطنة والاطفال والنسا والجلدية .

وأشارمدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية، إلى استلام الفرش الطبي وغير الطبي لوحدات ميت فارس بني عبيد و الزهايرة و طماي الزهايرة السنبلاوين علاوة على الطوابرة المنزلة.