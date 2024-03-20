محافظ القليوبية يتفقد 4 مصانع لتعبئة وتوزيع السكر بمدينة الخصوص

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 4 مصانع لتعبئة وتوزيع السكر بمدينة الخصوص لبيعه للمواطنين بأسعار مبادرة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بسعر 27 جنيه للكيلو، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر كميات من السكر لتعبئته وتوزيعه للمواطنين سواء من خلال منافذ البيع للجمهور بالمصنع أو توزيعه بمعارض أهلا رمضان والمحلات والهايبر ماركت .



ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين، وخلال جولة مدينة الخصوص تفقد محافظ القليوبية مصنعا بشارع مسجد نور العدالة ومصنعا آخر بشارع عمر بن الخطاب، بالإضافة إلى مصنع بشارع الشهيد ثروت وكذلك مصنع بشارع مصنع السلك.



وتفقد المحافظ خلال جولته خطوط الإنتاج بتلك المصانع وأثنى على جودة الإنتاج ووجود كميات كبيرة من السكر كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين، موجها بمضاعفة الإنتاج والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر .



وخلال الجولة تحدث المحافظ إلى المواطنين وبعث لهم رسالة طمأنة أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك .

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وتحسين مستوى المعيشة .