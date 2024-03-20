العراق ينهي أعمال بعثة الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم داعش لتوتر العلاقات

أنهت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، أعمال بعثة الأمم المتحدة "للتحقيق بجرائم داعش" قبل استكمال التحقيقات، وذلك لتوتر العلاقات بين الجانبين.

وقال رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن الموعد الرسمي لإنهاء أعمال البعثة في سبتمبر 2024، كما أن سير التحقيقات لم يكتمل بعد، مضيفا أن هذا القرار سيعيق الجهود الرامية لمحاسبة المزيد من عناصر داعش، بعد أن ساهم الفريق في الوصول إلى 3 إدانات على الأقل، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.

من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين إنه "لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد" معتبرًا أن الفريق لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية، ولم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة، ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها.

العراق ينضم إلى عضوية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن الصندوق العراقى للتنمية الخارجية بوزارة المالية، اليوم الأربعاء، انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام.

وذكرت وزارة المالية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن انضمام العراق يأتى فى إطار تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وبعد تنسيق الصندوق مع إدارة البنك الأوروبي وإكمال عملية مساهمة العراق".

وأكد الصندوق أن الانضمام سيمكن البنك الأوروبي من تمويل المشروعات وتعزيز التنمية للقطاعات المختلفة ودعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية.