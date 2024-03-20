عاجل.. المقاومة العراقية تقصف مطار بن جوريون الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -فجر الأربعاء- أنها قصفت مطار بن جوريون الإسرائيلي، بالطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها استمرارها في “دكّ معاقل الأعداء، مبينة أن ذلك “استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”.

وسبق أن أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ عدة عمليات بالمسيرات أو الصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية وأميركية في إطار الرد على الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة المستمرة والتي دخلت شهرها السادس بحصيلة قاسية ضد المدنيين.