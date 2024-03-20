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عاجل.. المقاومة العراقية تقصف مطار بن جوريون الإسرائيلي
الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة العراقية تقصف مطار بن جوريون الإسرائيلي

المقاومة العراقية
المقاومة العراقية

 

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -فجر الأربعاء- أنها قصفت مطار بن جوريون الإسرائيلي، بالطيران المسيّر.

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وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها استمرارها في “دكّ معاقل الأعداء، مبينة أن ذلك “استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”.

وسبق أن أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ عدة عمليات بالمسيرات أو الصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية وأميركية في إطار الرد على الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة المستمرة والتي دخلت شهرها السادس بحصيلة قاسية ضد المدنيين.

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