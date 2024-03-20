انطلاق النسخة الثانية من الدورة الرمضانية "منتدى العاملين بالأزهر"

بعد نجاحها العام الماضى ..

انطلقت مباريات النسخة الثانية من الدورة الرمضانية"منتدى العاملين بالأزهر" تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف ربيع ذكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، رئيس اللجنة الرياضية للقطاعات الرئيسة بالأزهر، والمشرف العام على الدورة، ومتابعة خالد إبراهيم، مدير إدارة رعاية العاملين.

منح جوائز قيمة للمراكز الثلاث الأُول

صرح ربيع ذكي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن هذه البطولة من الدورة الرمضانية لترسيخ روح الأخوة بين العاملين، وتجديد نشاطهم، وحرصنا على إقامتها هذا العام بعد نجاحها العام الماضي وإحرازها الأهداف المرجوة منها، وأنه تم استحداث أمور جديدة في هذه البطولة كاستقدام حكام رسميين ومنح جوائز قيمة للمراكز الثلاث الأُول، بعد أن كانت قاصرة على المركز الأول فقط.

من جانبه أوضح خالد إبراهيم، مدير إدارة رعاية العاملين. أنه يشارك في الدورة الرضانية ستة عشر فريقا من القطاعات الرئيسة، مقسمين على أربع مجموعات، وسيتم تصعيد فريقين من كل مجموعة للدور المقبل، والذي سيتم خلاله تصعيد الفريق الفائز وإقصاء الفريق الخسران

على الجانب الآخر اصطف آلاف المصلين مساء الثلاثاء في الليلة العاشرة من شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، حيث يجتمع المسلمون من مصر وعواصم العالم في رحاب الأزهر الشريف، مع حضور كبير للطلاب الدارسين في الأزهر من أكثر من مئة دولة من كل قارات العالم، مقبلين على الله في أيام الشهر الفضيل، يبتغون فضلًا منه ورضوانًا.



تقدم المصلين فضيلةُ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق والأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وتقام صلاة العشاء من سورة الأنفال برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورة التوبة برواية البزي عن ابن كثير المدني، ورواية خلف عن حمزة الكوفي، ورواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي.



قام بإمامة المصلين في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالجامع الأزهر، والدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية. ويؤم المصلين في صلاة فجر الأربعاء الشيخ عادل محمود، مع التلاوة من سورة التوبة.

يقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

