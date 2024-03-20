حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية بطريق رافد جمصه

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصه .حيث كلف " محافظ الدقهلية " كلا من أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصه بمشاركة كلا من غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية ،والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبه بالمنصوره ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره بمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية .

ووجه " المحافظ " بإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخري وإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية .

وشدد " مختار " قائلاً لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخري وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري.

وأكد " المحافظ " علي أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه ، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن ، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين .