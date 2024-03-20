حملات تموينية مكثفة علي المخابز البلدية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية ، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، وذلك استمرارًا للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية، بمركزيِّ الدلنجات وإيتاي البارود، عن ضبط ١٣مخبزًا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و٥ مخابز أنتجت خبزًا غير مطابق للمواصفات، و٤ مخابز لتوقفها عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، و١٣ مخبزًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان، كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

مركزى كوم حمادة وبدر تم ضبط مخبز تصرف فى ١٠ شكائر دقيق بلدى مدعم و١٤مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٨ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ١٠محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

مراكز الرحمانية ودمنهور ورشيد تم ضبط ١٢مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار إستمراراً الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة ، لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان ،وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.