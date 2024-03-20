ختام الدورة الرمضانية فى خماسى كرة القدم والبلياردو بمركز شباب جرجا

نظم مركز شباب مدينة جرجا التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج ختام فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو وألعاب القوى 100 متر جرى بحضور أشرف شعبان مدير الإدارة بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز .





وانتهت فعاليات المباراة النهائية في خماسى كرة القدم بفوز فريق يزيد عمرو على فريق عمر الزين بهدفين نظيفين في لقاء ممتع ورائع ومثير بين الفريقين .





وتمت إقامة المباراه النهائية فى لعبة تنس الطاولة حيث إنتهت بفوز اللاعب أحمد عصام إبراهيم بالمركز الأول وحصل اللاعب أبو المجد عبد الله أبو المجد على المركز الثاني .





وفي نهائي الدورة الرمضانية في لعبة البلياردو فاز اللاعب هشام خالد حسن على المركز الأول وحصد اللاعب محمد خالد احمد على المركز الثانى .





كما حصل اللاعب محمود خالد فتحي على المركز الأول في ألعاب القوى بمسابقة 100 متر جرى .





وتهدف الدورة إلى الإحتفال بشهر رمضان وممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة لدى اللاعبين والأعضاء وتكثيف الأنشطة الرياضية وتنوعها وجذب فئات أكثر للمشاركه فى أنشطه المركز خلال شهر رمضان المبارك.





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أهمية ممارسة الرياضة وأهمية مراكز الشباب في جذب فئات أكثر من الشباب للمشاركة فى أنشطة المركز المختلفة .





وأكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الدورات الرمضانية الرياضيه تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشء وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم .