سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء 20-3-2024

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 20-3-2024، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.52جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.53جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.53 جنيه للشراء.

12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.52 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.53 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.51 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.45 جنيه للشراء.

12.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.57 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.11 جنيه للشراء.

51.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.78 جنيه للشراء.

60.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.55 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.66 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.95 جنيه للشراء.12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.29 جنيه للشراء.12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.03 جنيه للشراء.12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.05 جنيه للشراء.12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

11.98 جنيه للشراء.12.81 جنيه للبيع.