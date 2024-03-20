موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات
موعد أذان المغرب.. يكثف الكثير من المسلمين البحث عن موعد الأذان، اليوم الأربعاء عاشر أيام شهر رمضان المبارك، حيث يحل أذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة 6:07 مساءً، ويختلف الأذان من محافظة لأخرى.
موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات
موعد أذان المغرب في القاهرة الساعة 6:07 مساءً
موعد أذان المغرب في الإسكندرية الساعة 6:12 مساءً
موعد أذان المغرب في المنيا الساعة 6:09 مساءً
موعد أذان المغرب في سوهاج الساعة 6:05 مساءً.
موعد أذان المغرب في أسيوط الساعة 6:07 مساءً
موعد أذان المغرب في بني سويف الساعة 6:07 مساءً
موعد أذان المغرب في نجع حمادي الساعة 6:03 مساءً
موعد أذان المغرب في مطروح الساعة 6:23 مساءً
موعد أذان المغرب في المنصورة الساعة 6:06 مساءً
موعد أذان المغرب في المحلة الكبرى الساعة 6:07 مساءً
موعد أذان المغرب في محافظة قنا الساعة 6:01 مساءً.
موعد أذان المغرب في أسوان الساعة 6:00 مساءً
موعد أذان المغرب في الأقصر الساعة 6:01 مساءً
موعد أذان المغرب في إسنا الساعة 6:01 مساءً
موعد أذان المغرب في الشرقية الساعة 06 :6 مساءً.
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