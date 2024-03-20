موعد أذان المغرب.. يكثف الكثير من المسلمين البحث عن موعد الأذان، اليوم الأربعاء عاشر أيام شهر رمضان المبارك، حيث يحل أذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة 6:07 مساءً، ويختلف الأذان من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في القاهرة الساعة 6:07 مساءً

موعد أذان المغرب في الإسكندرية الساعة 6:12 مساءً

موعد أذان المغرب في المنيا الساعة 6:09 مساءً

موعد أذان المغرب في سوهاج الساعة 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط الساعة 6:07 مساءً

موعد أذان المغرب في بني سويف الساعة 6:07 مساءً

موعد أذان المغرب في نجع حمادي الساعة 6:03 مساءً

موعد أذان المغرب في مطروح الساعة 6:23 مساءً

موعد أذان المغرب في المنصورة الساعة 6:06 مساءً

موعد أذان المغرب في المحلة الكبرى الساعة 6:07 مساءً

موعد أذان المغرب في محافظة قنا الساعة 6:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان الساعة 6:00 مساءً

موعد أذان المغرب في الأقصر الساعة 6:01 مساءً

موعد أذان المغرب في إسنا الساعة 6:01 مساءً

موعد أذان المغرب في الشرقية الساعة 06 :6 مساءً.