أزهر سوهاج يشارك في معرض التربية الفنية وورش العمل بالجامع الأزهر

قال الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه تم إفتتاح معرض التربية الفنية وورش عمل داخل الجامع الأزهر الشريف، وجرى رسم وعرض لوحات فنية فريدة، تعكس مهارة عالية في رسم معالم الجامع الأزهر، أعرق المساجد وأقدمها، منهل العلوم والمعرفة وقبلة الدراسين من كل أصقاع الأرض.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن منطقة سوهاج الأزهرية شاركت في إفتتاح معرض التربية الفنية، وورش العمل من داخل الجامع الأزهر الشريف، بمناسبة الإحتفال باليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعلماء وقيادات الأزهر، وشاركت المنطقة بلوحتين فنيتين لمعلم التربية الفنية بالمنطقة، إبراهيم أبو السعود علاوي .

وفي سياق متصل اعتمد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، نتيجة الموسم الثامن لمسابقة تحدي القراءة العربي للعام الدراسي 2023/2024م على مستوى المنطقة، بحضور الأستاذ محمود جاد الرب، مدير إدارة المكتبات.





من جانبه، قدم رئيس المنطقة التهنئة للطلاب الفائزين متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم وأن تحقق المنطقة المركز الأول في المنافسة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين على مستوى المنطقة.





وقد أجريت التصفيات النهائية على مستوى المنطقة مطلع شهر مارس الجاري وسط متابعة ميدانية مستمرة لرئيس المنطقة، وأسفرت التصفيات التي أجريت بمشاركة معاهد المنطقة بكافة المراحل التعليمية عن فوز (30) طالبًا على مستوى المنطقة وسوف ينافس صاحب المركز الأول والذي حصل عليه الطالب عمر ممدوح كمال، بالصف الأول الثانوي بمعهد الإمام المراغي في المسابقة على مستوى الجمهورية.