سول وواشنطن تجريان تدريبات على عبور نهر يمجين بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية

أجرت سول وواشنطن تدريبات على عبور نهر يمجين في مدينة باجو، الواقعة على بعد 37 كيلومترا شمال سول بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية لتعزيز قابلية التشغيل البيني لقواتهما.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم /الأربعاء/ - " أن التدريبات ركزت على ضمان قابلية التشغيل البيني بين أصول الحليفين العابرة للنهر وإنشاء أساليب تشغيلية للاستفادة من معداتهما العسكرية المشتركة".

وأضاف الجيش الكوري أن ما يقرب من 470 جنديًا من اللواء المدرع الخامس التابع للجيش الكوري الجنوبي وكتيبة هندسية تابعة لفرقة المشاة الثانية الأمريكية انضموا إلى المناورات التي تستمر لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة حوالي 65 قطعة من المعدات، ومروحيات سي إتش-47 دي شينوك ومروحيات هجومية من طراز إيه إتش-64 أباتشي، ودبابات كيه 1 إي 1، وصواريخ سطح-جو قصيرة المدى.

وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن ستعمل دائما مع سول ضد استفزازات بيونج يانج

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستعمل دائما مع كوريا الجنوبية للرد بحزم على استفزازات الشمال ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية .

وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن على هامش القمة الثالثة للديمقراطية التي تستضيفها كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

ودعا بلينكن خلال اللقاء إلى مواصلة التنسيق والتواصل الوثيق بين الحليفين، مع تعزيز "الردع الموسع"، وهو التزام الولايات المتحدة باستخدام كامل قدراتها العسكرية، بما في ذلك النووية، للدفاع عن حليفتها.

من جانبه أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن الموجة الأخيرة من التبادلات رفيعة المستوى تظهر قوة التحالف الذي تطور إلى تحالف استراتيجي عالمي شامل، داعيا إلى توثيق العمل معا لترك ديمقراطية أفضل للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن التحالف أقوى لأن البلدين يشتركان في الإيمان بالديمقراطية الليبرالية.