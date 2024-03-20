أسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع تستقبل عزاءها اليوم

تتلقى أسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، عزاء الراحلة مساء اليوم، ويُقام داخل القاعة الكبرى في مسجد النور بالمعادي قب صلاة العشاء، حسب ما أعلنته أسرتها.

زينة مطاوع

سيطرت حالة من الحزن والذهول بعد وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، لدى أصدقائها الذين حرصوا على نعيها ورثائها بكلمات مؤثرة، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، إذ توفيت أمس الثلاثاء وهي في منتصف العشرينات، بعد معانتها مع مرض السرطان.

أصدقاء زينة مطاوع

وأعلنت أسرة زينة مطاوع، عن موعد ومكان العزاء للراحلة ومن المقرر أن يكون اليوم الأربعاء في مسجد النور بالمعادي بعد صلاة العشاء داخل القاعة الكبرى.



أعلن الدكتور مدحت العدل عن وفاة زينة مطاوع، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه رجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين في مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته"، وذلك خلال نشره صورة لها عبر خاصية "استوري"، علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

زينة مطاوع

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.