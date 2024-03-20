25 مارس.. دوري رمضاني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

اعلنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الأهلية، تنظيم دوري رمضاني على مدار يومي الإثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل وذلك ضمن الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك، وتقام الفاعليات على ملاعب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقرها شرق القناة،وتتضمن الأنشطة كرة القدم ، وكرة السلة، وكرة الطائرة، و التنس، وتقام المنافسات الساعة السابعة مساءاً خلال اليوميين.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة الأهلية كثفت أنشطتها خلال الفصل الدراسي الثاني، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات والأنشطة الطلابية.

وتابع الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الأنشطة التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة تهدف إلى إكساب الطلاب المعارف والمفاهيم والمهارات، لتنمية وغرس روح الولاء والانتماء لديهم.

ويشرف على الانشطة الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.و الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد علي عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.