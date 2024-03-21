تحت عنوان "قائدات المستقبل" تعليم الوادى الجديد تطلق برنامج تدريبى للطالبات



صرح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد عن إطلاق برنامج تدريبى لطالبات المحافظة تحت عنوان قائدات المستقبل وذلك بمناسبة شهر المرأة .

وقال إن البرنامج يستهدف الطالبات من الصف الأول الإعدادى حتى الثانى الثانوى فى جميع الإدارات التعليمية بواقع ٤ ايام بدءا من الأحد المقبل ٢٤ حتى ٢٧ مارس

وأوضح عبدالعزيز أن شروط الاشتراك فى البرنامج هى أن التدريب متاح للطالبات فقط ويكون التدريب on line ويفضل الاشتراك فى التدريب للطالبات اللائى لم تحصلن على اى دورات أو تدريبات بمبادرة طور وغير وأن يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة دون اى اخطاء وأن يتم تفعيل الايميل لانه سيتم تفعيل الحساب على منصة طور وغير من خلاله وأن يتم تسجيل رقم التليفون صحيحا وبه واتس اب لانه سيتم التواصل من خلاله

وكذلك الرقم القومى يتم تسجيله بشكل صحيح وفقا لشهادة الميلاد

واضاف وكيل التعليم بالوادى الجديد أنه سيتم فى نهاية التدريب عقد اختبار ومن خلالة ستحصل الطالبة على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت وشركة كير ايجيبت.