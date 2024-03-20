ليالي رمضان .. قصر ثقافة روض الفرج يحتضن عروض فرق الإنشاد الديني والسيرة الهلالية

احتضن قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس عددًا من الفعاليات المتنوعة ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي، وتناول سيرة الأمير أبوزيد عندما طلبت منه الأميرة الجاز أن يذهب بها إلى سجون تونس كي تشاهد أخواتها يحيى ومرعي ويونس.

أعقب ذلك تقديم عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني وتضمنت فقراتها الدينية وموشحاتها "رضينا، صل يارب وسلم، يا سعدنا، أنا لها، إلى المدينة، يا قبة يا خضراء" تدريب حسين البيومي.

وقدمت فرقة سوهاج للإنشاد الديني عددا من الموشحات الدينية منها "بص على أنوار نبينا، مولاي كتبت رحمة الناس عليك، أمدح المكمل، عاشق جمالك يا نبي، أقسمت باسم الله، المسك فاح، إلى رحاب يثرب"، تدريب خالد محمد عباس

كما تغنت فرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة أسامة علام بمجموعة من الأغاني الدينية منها "قلت لما غاب عني، فؤادي، مدد يا نبي، يا نسيم الصبا، ميدلي بحب النبي"

العروض الفنية تأتي بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، والإدارات العامة التابعة لها "الموسيقى، المهرجانات" وبحضور لجنة تحكيم مسابقة الإنشاد الديني المكونة من الفنان أحمد الكحلاوي رئيسا، د. عاطف إمام، د. يحيى العراقي، مقرر اللجنة ابتسام فريد، إلى جانب حضور د. وليد الشهاوي مدير عام إدارة الموسيقى، د. حنان حسن مدير عام قياس الرأي.

وفي جانب الورش الحرفية والتراثية أقيمت ورش "الخيامية، الإكسسوار، المكرمية، الديكوباج، الجلود، الطرق على النحاس، تشكيل على الورق، الخزف، الحصير، فنون تشكيلية، الحلي الخيامية، الكليم، بإشراف مجموعة من المدربين والحرفيين المتخصصين.

وضمن الأنشطة المقدمة للأطفال نفذ عدد من الورش الفنية قدمها فنانو قصور الثقافة منها ورشة "زينة رمضان باستخدام عصيان الشيش والفوم جليتر الملون، بمشاركة الأطفال، فانوس رمضان بالكانسون الملون، رسم على الوجه، مطوية بعنوان "تراثنا الإسلامي"، باستخدام الكانسون الملون والفوم جليتر على الناصبيان، نحت على الفوم باستخدام ألوان الفلومستر لعمل فانوس رمضان، رسم معالم رمضان.

هذا ويقام معرض مركزي نتاج الورش الفنية والحرفية للملتقيات الثقافية المنفذة، وتتضمن منتجات "الطرق على النحاس، الصدف، الأركت، الديكوباج، جريد، خيامية، الحلي والإكسسوار، المكرمية، الفخار، الجلود، التطريز السيناوى، الكليم"

تقام فعاليات الورش الفنية والحرفية والسيرة الهلالية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ومن خلال الإدارات العامة التابعة وهي الطفل، الشباب والعمال، المرأة، القرية، أطلس المأثورات الشعبية، القصور المتخصصة"، ويشرف على برنامج الفعاليات بالقصر أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وتستمر الفعاليات بالقصر حتى 17 رمضان.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تطلق الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.