الشرقية تبدأ فاعليات زراعة محصول القطن

نظمت مديرية الزراعة أول ندوة للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس صلاح خضر مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس سعد محروس مدير الإدارة المركزية للإرشاد والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى بالشرقية والمهندس محمود عبدالوهاب أخصائي محصول القطن بالمديرية ومديرى الإدارات الزراعية وكبار المزارعين والمهتمين بمحصول القطن، ومصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمسئول الإعلامي والدكتور مصطفى عرابى أستاذ تربية الأصناف بمعهد بحوث القطن.

وأكد الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الإعلامي لمعهد القطن بأن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية لمزارعي القطن في محافظة الشرقية بهدف الاستعداد لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع إلقاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن.

و أوضح المهندس صلاح خضر جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن فى إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الوارثية للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان، مؤكدًا أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية وأشار إلى دور منظومة التسويق الجديدة التى ساهمت فى حصول المزارع على افضل وأعلى سعر.

وأكد الدكتور مصطفى عرابى أن الصنف الجديد سوبر جيزة ٩٧ والمقرر زراعته هذا العام لأول مرة في محافظة الشرقية بمراكز (ديرب نجم - منيا القمح - الزقازيق - بلبيس)، وهو من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحري، وسوف يتم توفير البذور خلال الفترة القادمة لهذا الصنف، وأنه مبكر النضج ويوفر كمية المياه المستهلكة للري بما يعادل 30%، ويعطي محصول ومعدل حليج عالي.

وأوضح الدكتور مصطفى عمارة أستاذ المعاملات الزراعية أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكرًا، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية، كما أشار إلى الاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة، وأكد ضرورة الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وأهمية توعية المزارعين باتباع طرق الوقاية من الإصابة بأى آفات وحشرات مرضية فور ظهورها لكى لا يتم انتشارها فى صورة وباء لبقية المحصول.

ولفت عمارة إلي أهمية إعلان سعر الضمان فى هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة وهو ١٠ آلاف لأقطان الوجه القبلى و١٢ ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، وأشار إلى أن منظومة القطن الجديدة تهدف إلى مواجهة السلبيات التي كانت موجودة من قبل، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة وجري حوارًا مفتوحًا مع الحاضرين حول النهوض بمحصول القطن والاستفسارات عن الصنف الجديد وكيفية التعامل معه طوال موسم النمو.