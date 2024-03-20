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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير اقتصادى: مصر تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

الاستثمار في مصر
الاستثمار في مصر

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.

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وأضاف الكيلاني خلال لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستثمر الأجنبي غير قلق من المشاكل الخاصة بتسوية المنزاعات، بسبب تدخل رئيس الوزراء فيها بشكل مباشر.

ونوه محمد الكيلاني، إلى أن مصر ساهمت في تطوير البنية التحتية من طرق وتسهيلات في الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير مجال الطاقة، مؤكدًا أن هذا يعتبر أبوابا رئيسية لجذب المستثمرين.

وتابع محمد الكيلاني، أن الدولة المصرية فعلت الكثير من أجل فتح شهية المستثمرين، مضيفًا أن القطاعات التي ستحدث بها طفرة هو قطاع الطاقة والتحول للهيدروجين الأخضر، والذي دخلت فيه مصر بقوة الفترة الماضية.

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