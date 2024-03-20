موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، يعد محل اهتمام قطاع كبير من المصريين خاصة أصحاب المعاشات، والذين يتساءلون عن حقيقة صرف المعاش بالزيادة الجديدة بشكل مبكر دون الانتظار لموعد الصرف المحدد شهريًا.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

وفي السياق ذاته يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024، يوم الإثنين الموافق 1 أبريل، على أن يستمر صرفها لمدة 6 أيام، وهو ما يعني عدم وجود تبكير لصرف المعاش لشهر أبريل.

أماكن صرف معاشات أبريل2024

ويمكن صرف معاشات أبريل2024، من ماكينات الصرافة الآلية الـATM ومنافذ شركة فوري وبنك ناصر الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر أبريل

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا

تسجيل اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

النقر على الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

جدول صرف معاشات أبريل 2024

الشريحة الأولى يومي 1 و 2 أبريل لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية في يومي 3 و 4 أبريل لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة في 5 و 6 من أبريل لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.