صرف معاش والدى رحمة بإعاقتى

أعيش فى عزبة عقل بالمنصورة وكنت أعمل عامل تكسير «أرزقی» ونتيجة أعمال الكسر المتواصلة أصبحت غير قادر على السمع وأعانى ضعفاً شديداً وكانت لدى سماعة ولكنها تعطلت منذ فترة وعجزت عن تغييرها وبعد وفاة والدى فى 22 ديسمبر 2022 الذى كان يتقاضى معاشاً تأمينياً وتوقف المعاش بعد وفاته وتقدمت أكثر من مرة للحصول على معاش والدى أو معاش «تكافل» لا تمكن من توفير متطلبات اسرتى وعلاجى والحصول على سماعة بديلة للسماعة التى تعطلت، مطالباً بسرعة صرف معاش لى ولأسرتى خاصة أن أبنائى جميعهم متزوجون ولديهم أطفال وابنى الأصغر ما زال فى مرحلة الثانوى الصناعى ويعيش معى وليس لديه أى دخل للإنفاق منه على التعليم لذلك أتمنى أن يصل صوتى إلى السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لساعدتى فى صرف معاش تكافل أو إحالتى إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لصرف معاش والدى ورقمى التأمينى 5371982 ورقمى القومى 2660011200315.

ثابت عزيز عطية عوض

تليفون رقم ٠١٢٧٤٠٤٤٦١٦

المنصورة عزبة عقل حارة أبوالحجاج- ثان المنصورة