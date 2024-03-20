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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2024

دعاء
دعاء

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2024، الموافق الأربعاء 20 مارس 2024، هو.. "اللهم في عاشر يوم من شعبان ارزقني بُشرى تُشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، إنك على كل شيء قدير".

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دعاء الأم مستجاب.. دار الإفتاء توضح

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هل يستجاب دعاء الأم الظالمة

 ونقول هذا الدعاء: "يا رب في شهر رمضان أتوسل إليك اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي".


 

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