دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2024، الموافق الأربعاء 20 مارس 2024، هو.. "اللهم في عاشر يوم من شعبان ارزقني بُشرى تُشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، إنك على كل شيء قدير".

ونقول هذا الدعاء: "يا رب في شهر رمضان أتوسل إليك اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي".



