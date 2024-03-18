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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

دعاء الأم مستجاب.. دار الإفتاء توضح

دعاء
دعاء

 دعاء الأم مستجاب.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقول صاحبته: هل دعاء الأمهات مستجاب؟ دعاء الأم مستجاب قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن دعاء الأم مستجاب في غير ما معصية، أو ظلم، مؤكداً أن دعاء الأم مستجاب أكثر من غيره. 

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ولفت عاشور في إجابته على السائلة إلى أن الجنة تحت أقدام الأمهات له معاني عظيمة، وأن تحذير النبي للأم من الدعاء على الابن كي لا يصادف باباً في السماء مفتوح فيستجاب فقال:" لا تدعوا على أبنائكم عسى أن تكون أبواب السماء مفتوحة".

 وشدد مستشار المفتي على أن أقرب طريق للجنة هو دعوة أم وطاعتها، مستطردا قد يكون هناك بعض الأمهات يكثرن الدعاء على أبنائهم ويقولون في كثير من الأمور قديماً "ادعي على ابني وأكره اللي قول آمين"، وكذلك "لساني يدعوا وقلبي يقول لا تستجب". 
 

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