قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بنابلس وبيت لحم في عاشر يوم من رمضان

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحملة الاعتقالات اليومية التي تنفذها في عدة مدن فلسطينية، وكأن صفقات خروج الأسرى الفلسطينية سوف تدور في حلقة مفرغة، واعتقل الاحتلال فجر اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك عدد من المواطنين في مدينة نابلس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس، شابين على الأقل، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجرا، وانتشرت في عدة أحياء، واعتقلت الشاب علاء ابو عليا من عمارة ابو السعود قرب منطقة وادي التفاح.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال داهمت إحدى البنايات في شارع التعاون العلوي واعتقلت شابا منها، لم تعرف هويته بعد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أيضًا مواطنا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأفاد مصدر أمني لمراسلة الوكالة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عطا الدبس (20عاما) بعد اقتحام منزل عائلته في المخيم.