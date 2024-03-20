نوة العوة تضرب الإسكندرية في هذا الموعد (معلومات)

النوات.. تعد النوات من أبرز الظواهر المناخية التي تتعرض لها البلاد، لاسيما محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء، إذ تعد ظاهرة طبيعية مرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.



النوات اضطرابات جوية

النوات هي اضطرابات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع، وتندفع فيها الرياح على شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة.

تتعرض الإسكندرية لـ18 نوة تؤثر على حالة الطقس منذ بدء فصل الخريف في سبتمبر حتى نهاية فصل الشتاء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن نوة العوة:

تبدأ نوة العوة يوم 24 مارس الجاري وتستمر لمدة ستة أيام.

نوة العوة أو ما تسمى بـ"برد العجوز"، يصاحبها رياح شرقية.

كما يصاحب هذه النوة عواصف وأمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

يطلق عليها الصيادون منذ القدم برد العجوزة، لتأثيرها الشديد فى الإنسان، بالإضافة إلى أن النوة أطلق عليها بذلك لأنه يصاحبها هبوب الرياح الشديدة.

انتهاء نوة العوة

ومع انتهاء نوة العوة والتي تعد الأخيرة خلال الشتاء، تبدأ رياح الخماسين لتعلن شم النسيم ويأتي فصل الربيع الذي يعتدل فيه الطقس ويكون أكثر دفئًا ثم يأتي فصل الصيف