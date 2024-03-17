نوة الشمس الكبرى تكشر عن انيابها.. رياح وعواصف ترابية تضرب الإسكندرية

لليوم الثانى على التوالى تضرب نوة الشمس الكبرى طقس محافظة الاسكندرية، ساد طقس غائم على كافة انحاء المدينة مع نشاط للرياح المحملة بالاتربة والرمال وسقوط امطار خفيفة و تراجع فى درجات الحرارة اذ تراوحت درجات الحرارة العظمى بين 19 درجة مئوية و16 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، فيما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل نحو 65 % بينما تبلغ سرعة الرياح نحو 27 كيلو متر في الساعة.

كانت قد رفعت المحافظة حالة التاهب والطوارى استعدادا لهطول الامطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض المدينة إلى سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على المحافظة.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، استمرار حالة الطوارئ فى الشركة لليوم الثاني على التوالي مع استمرار نشر 180 سيارة على كافة الأنحاء خاصة الشوارع الرئيسية والطرق السريعة وطريق كورنيش الإسكندرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، على وقف جميع الإجازات والراحات فى المحافظة وإعلان حالة الطوارئ وسرعة تصريف مياه الأمطار والتدخل عند الحاجة بشكل سريع مع استقبال شكاوى المواطنين.

وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية فأن حالة الطقس المتوقعة فى سابع أيام شهر رمضان قد تشهد هطول أمطار بنسبة 30 % قد تصل إلى هطول أمطار رعدية على كافة الأنحاء بعروس البحر الأبيض المتوسط.

حذرت هيئة الارصاد الجوية من انقلاب فى حالة الطقس حتى الأربعاء القادم ، حيث تضرب الإسكندرية نوة " الشمس الكبرى" بأمطار و رياح جنوبية شرقية مع انخفاض فى درجات الخرارة لتعود الأجواء الشتوية الباردة تسيطر على طقس الإسكندربة مرة أخرى وقبل مغادرة فصل الشتاء هذا العام .

كشفت هيئة الارصاد تكون الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق ، حيث أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث ( 40:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة،مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

و تستمر تلك الأجواء الممطرة حتى يوم الأربعاء، حيث هطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.