نوة الشمس الكبرى تضرب الإسكندرية في هذا الموعد

نوة الشمس الكبرى.. تتعرض محافظة الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى نوة الشمس الكبرى والتي تعد أحد نوات فصل الشتاء قبل الأخيرة قبل قدوم فصل الربيع الذي يبدأ يوم 21 مارس الجاري.

النوات اضطرابات جوية

والنوات هي اضطرابات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع وتندفع فيها الرياح علي شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة.

النوات أبرز الظواهر المناخية

وتعد النوات من أبرز الظواهر المناخية التي تتعرض لها الإسكندرية وتُلقي بظلالها على البلاد فهي ظاهرة طبيعية مرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام، حيث تشهد نوة الشمس الكبرى أو الشمس الكبيرة خلال الأيام المقبلة.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن نوة الشمس الكبرى:

تبدأ نوة الشمس الكبرى يوم 18 مارس الجاري

تستمر نوة الشمس الكبرى لمدة يومان

يصاحب هذه النوة رياح جنوبية شرقية

سٌميت نوة الشمس الكبيرة بهذا الاسم نظرًا لأن الشمس تسطع فيها بشكل قوي

وفي هذه النوة تسقط أمطار غزيرة مما تتسبب في توقف رحلات الصيد والملاحة البحرية في بعض الأحيان

وبعد انتهاء نوة الشمس الكبرى تبدأ نوة العوة وبرد العجوزة التي تعد آخر نوات فصل الشتاء ومن ثم يبدأ فصل الربيع الذي يتسم بإعتدال الجو ودرجات الحرارة ومن ثم يأتي فصل الصيف.