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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الأربعاء

الدولار
الدولار

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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انخفاض جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 19-3-2024

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أسعار الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:
سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.01 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.04 جنيه للشراء، و 47.14 للبيع. 
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 47.04 جنيه، 47.14 للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.04 جنيه للشراء، 47.14 للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري نحو 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول نحو  47 جنيها للشراء، 47.10 للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنك المصرف المتحد عند 47 جنيها للشراء، 47.10 للبيع.

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