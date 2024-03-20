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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ترامب: يجب تمويل أنشطة حلف شمال الأطلسي بشكل عادل

المرشح الرئاسي دونالد
المرشح الرئاسي دونالد ترامب

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تمول أنشطة حلف شمال الأطلسي بشكل عادل، وألا تدفع حصة طرف آخر.

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وأوضح ترامب - في تصريحات أوردتها قناة الحرة "الأمريكية"، أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تدفع حصتها العادلة، وليس حصة أي طرف آخر".

وأشار إلى أنه إذا بدأ أعضاء آخرون في الناتو بالمساهمة بحصة عادلة في ميزانية الحلف، فإن الولايات المتحدة ستظل وفية لالتزاماتها داخل الحلف .

وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا إذا تأخرت مساهماتها في الحلف.

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