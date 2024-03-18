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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ترامب يدعو نتنياهو إلى إنهاء الحرب بسرعة

ترامب
ترامب

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة.

 

وحسب يورونيوز، في مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز، قال ترامب في رد على سؤال حول الرسالة التي يود توجيهها إلى نتنياهو: "عليك الانتهاء من الأمر والقيام بذلك بسرعة والعودة إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم... نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط وعلى إسرائيل "إنهاء المشكلة".

ولم يشر الرئيس السابق في المقابلة التي أجراها الأحد، إلى موضوع الرهائن أو أي شروط سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار.

وفي الأيام الأولى بعد هجوم حماس، انتقد ترامب نتنياهو لفشله في منع الهجوم، وعبر ترامب في أكثر من مناسبة عن إحباطه من رفض نتنياهو المساعدة في عملية اغتيال قاسم سليماني.

وتزايدت الانتقادات لنتنياهو مؤخرًا من حلفاء ومؤيدين بارزين لإسرائيل بسبب الحرب على غزة والعدد الكبير الذي سببته في صفوف المدنيين وكذلك تعامل إسرائيل مع ملف المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

 

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