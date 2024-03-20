الأنبا يؤانس مطران أسيوط يناشد التجار بالبعد عن المغالاة والتلاعب

ناشد الحبر الجليل الأنبا يؤانس مطران اسيوط وتوابعها التجار بالبعد عن المغالاة والتلاعب بأسعار السلع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة وأوضح يؤانس ان حالة الأسعار ليست مستقرة وارجح نايفته ذلك علي ان هناك بعض التجار يبيع بضاعتهم بأسعار مبالغ فيها دون النظر الي الأحوال المادية للشعب.



وقال نيافته ان الناس اللي بيظلموا فى التجارة وما اكثرهم وخاصة فى هذه الايام كل واحد بيضع سعر على هواه معتبرا ان ذلك ظلم وجشع من قبل هؤلاء التجار ضاريا مثلا انه من المفروض ان التاجر بيشتري المنتج ده بعشرة و يبيعه ب ١٢ لكن للأسف جشعه يجعله يبيعه ب ١٥ وفي ذلك ظلم للناس.

مشيرا إلى أن تقليل هامش الربح للمنتج يجعله يزيد من المبيعات وبالتالي زيادة في الربح مما يخفف الاعباء عن الناس ويكسب محبتهم ودعواتهم وبذلك يعتبر وقوف مع الدولة والمواطنين في ظل تلك الازمة الحالية للمرور بالبلاد إلى بر الامان.